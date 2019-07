POL-NB: 63-jähriger stirbt bei Bootsunglück auf der Ostsee vor der Insel Rügen

Bergen (ots) -



Am 25.07.2019 gegen 19:00 Uhr kam es auf der Ostsee vor der Insel

Rügen auf Höhe der Ortschaft Alt Reddevitz zu einem Bootsunglück. Der

63-jährige Eigentümer war zusammen mit seiner 34-jährigen

Schwiegersohn mit seinem Motorboot auf die Ostsee gefahren. Plötzlich

setzte der Motor aus und es drang Wasser ins das Boot. Das Boot ging

unter. Um sich zu retten, sprangen die Beiden ins Wasser und wollten

an Land schwimmen. Dieses bemerkten 3 Urlauber mit ihren

Schlauchboot. Diese eilten den Beiden zur Hilf. Den Schwiegersohn

konnten sie noch aus dem Wasser retten. Den 63-Jährigen verließen auf

halber Strecke seine Kräfte und er konnte nur noch leblos aus dem

Wasser geborgen werden. Eine sofortige Verbringung an Land und

eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen konnten dem Mann aber leider

nicht mehr helfen. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod

feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des

Unglücks aufgenommen.



