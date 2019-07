POL-NB: Einbrüche in zwei Firmentransporter

Granzow/ Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 24.07.2019 20:45

Uhr bis 25.07.2019 09:30 Uhr kam es im Waldweg in 17252 Granzow zu

einem Einbruch in einen Firmentransporter der Marke VW Crafter.



Unbekannte Täter öffneten das Fahrzeug gewaltsam und entwendeten

aus dem Fahrzeuginnenraum drei Bohrmaschinen der Marke HILTI samt

Zubehör. Der Schaden wird auf ca. 1.500EUR beziffert.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz

haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter

der Telefonnummer 03981 - 258 224 an die Polizei in Neustrelitz zu

wenden.



Im Neubrandenburger Stadtteil Küssow hingegen ist es unbekannten

Täter jedoch nicht gelungen einen Firmentransporter VW T6

aufzubrechen. In diesem Fall stellte der Mitarbeiter einer

Heizungsfirma den genutzten Transporter am 24.07.2019 gegen 16:30 Uhr

an seiner Wohnanschrift Zum Gutshof in Neubrandenburg gesichert vor

dem Haus ab. Am heutigen Morgen, dem 25.07.20196 um 06:45 Uhr fuhr

der Mann mit dem Transporter zur Arbeit in die Demminer Straße in

Neubrandenburg. Dort angekommen bemerkte er eine Beschädigung an der

Schiebetür, die darauf schließen ließ, dass unbekannte Täter versucht

haben das Fahrzeug aufzubrechen. Eine Überprüfung ergab, dass nichts

entwendet wurde. Dennoch beträgt der Sachschaden mindestens 2.000EUR.



Zur Spurensuche und -sicherung kamen die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Wir bitten Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an die Polizei in

Neubrandenburg unter 0395- 5582 5224 zu wenden.









