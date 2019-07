POL-SN: Unfallflucht - parkender Pkw gerammt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend wurde gegen 21.50 Uhr in der Gagarinstraße ein

silberfarbener Toyota Avensis gerammt. Der Unfallverursacher fuhr

weiter.



Der Aufprall war derart laut, dass Anwohner aufschraken. Das

flüchtige Fahrzeug war nach der festgestellten Spurenlage blau

lackiert. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können. Hinweise

bitte an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder per

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de









