POL-HST: Präzisierter Zeugenaufruf zur Körperverletzung in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) - Bereits am 18.07.2019 veröffentlichte die

Polizeiinspektion Stralsund einen Zeugenaufruf zu einer

Körperverletzung, die sich in der Nacht vom 16.07.2019 zum 17.07.2019

in Bergen auf Rügen ereignete. Hier wurde ein 31-Jähriger auf dem

Heimweg von drei unbekannten Personen schwer verletzt. ( siehe

https://bit.ly/30DeklD )



Leider konnte der Zeuge zu dieser Tat bis heute nicht ermittelt

werden. Nach intensiven Ermittlungen der

Kriminalkommissariats-Außenstelle Bergen kann der Zeugenaufruf nun

aber wie folgt präzisiert werden:



Bei dem Tatort handelt es sich um einen Grünstreifen gegenüber der

Stralsunder Chaussee 1a in Bergen. Diese Örtlichkeit befindet sich im

Bereich des Abzweigs zur Straße ´Neuer Weg´. Die Tatzeit war der

17.07.2019, höchstwahrscheinlich zwischen 0:00 und 0:30 Uhr. Der

Zeuge, der gesucht wird, soll dem Geschädigten ein Handtuch gegeben

haben, welches er bei sich führte. Anschließend brachte der Zeuge den

Geschädigten fußläufig über die Stralsunder Chaussee, Dammstraße,

Bahnhofstraße und Schützenstraße zum Haupteingang des Bergener

Krankenhauses. Laut Aussage des Geschädigten sprach der Zeuge deutsch

und war männlich. Der Geschädigte war wie folgt bekleidet:



- blaue Jeans



- kurzärmliges, grau/hellgraues Camouflage Shirt.



Wer diese beiden Personen auf dem Weg zum Krankenhaus beobachtet

hat oder Angaben zum Zeugen der Tat machen kann, meldet sich bitte

bei der Kriminalpolizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838/

810230 oder jeder anderen Polizeidienstelle. Auch eine Mitteilung

über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de ist

möglich.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell