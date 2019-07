POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer in der KTV angehalten

Rostock (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde in

der Rostocker KTV ein 32-jähriger Autofahrer für eine

Verkehrskontrolle angehalten.



Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch

bei dem 32-Jährigen wahr. Ein anschließender Atemalkoholtest

bestätigte dann den Verdacht. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert

von 1,44 Promille. Der alkoholisierte Autofahrer musste daher mit auf

die Dienststelle, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Ein

ebenfalls durchgeführter Drogenvortest verlief auch positiv.



Auf Grund der Feststellungen wurde der Führerschein des

Autofahrers sichergestellt und u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Christopher Hahn

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell