POL-LWL: Mutmaßlicher Unfallverursacher stand offenbar unter Drogeneinfluss

Wittenburg/ Stolpe (ots) - Ein 25- Autofahrer soll am

Mittwochmittag auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin unter

Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht haben. Der Fahrer soll

mit seinem Kleintransporter zunächst einen PKW überholt und beim

Wiedereinordnen dann seitlich mit dem anderen Auto zusammengestoßen

sein. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils Sachschaden. Beide

Fahrer blieben unverletzt. Einem Vortest zufolge stand der

mutmaßliche Unfallverursacher unter Drogeneinfluss. Ihm wurde

daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden gegen den

25-Jährigen Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.









