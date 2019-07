Nach Fusion neuer Gemeindename „Siemz-Niendorf“ nun amtlich

Die Gemeinden Groß Siemz und Niendorf im Landkreis Nordwestmecklenburg hatten sich zum Tag der Kommunalwahl am 26.05.2019 zu einer neuen Gemeinde mit dem Namen „Siemz-Niendorf“ zusammengeschlossen. Dieser „Arbeitsname“ brauchte jedoch noch die amtliche Bestätigung, denn nach der Kommunalverfassung M-V muss das Ministerium für Inneres und Europa den neuen Gemeindenamen genehmigen. Dies ist nun erfolgt und die neue Gemeinde kann ihren Gemeindenamen jetzt offiziell führen.

Der Name ist seit langer Zeit im Sprachgebrauch der Bevölkerung beider bisheriger Gemeinden und in der Region insgesamt geläufig, denn in beiden Gemeinden waren viele Menschen zu großen Teilen in landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben tätig, die den Namen Siemz-Niendorf führten. Die früheren Gemeinden Groß Siemz und Niendorf waren auch in etwa gleich groß und ähnlich strukturiert. „Deshalb wird sich die Bevölkerung sicher schnell mit dem neuen Gemeindenamen identifizieren“, ist Innenminister Lorenz Caffier überzeugt. „Der Doppelname symbolisiert auch, dass die Verhandlung der Gemeinden zum Gebietsänderungsvertag auf Augenhöhe geführt wurden.“