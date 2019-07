LWSPA M-V: Rauchentwicklung auf einem privaten Sportboot

Waren (Müritz) (ots) - In den späten Nachmittagsstunden des

heutigen Tages (24.07.2019) wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion

Waren eine Rauchentwicklung auf einem privaten Sportboot auf dem

Kölpinsee gemeldet. Es wurden keine Personen verletzt.



Wegen des schnellen Einsatzes verschiedener Kräfte der

Freiwilligen Feuerwehr Waren sowie Malchow, der Wasserrettung sowie

der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren wurde die durchgehende Sport-

und Berufsschifffahrt nicht gefährdet. Es entstand erheblicher

Sachschaden im Motorenraum des betroffenen Sportbootes.



Die Brandursache könnte nach ersten Ermittlungen ein defektes

Stromaggregat sein. Diesbezüglich soll an Bord eine Verpuffung

stattgefunden haben, die zur Rauchentwicklung führte. Nach Aussagen

der Feuerwehr hätte sich diese zu einem Bootsbrand entwickeln können,

wenn die Rettungskräfte nicht rechtzeitig vor Ort gewesen wären.



Das betroffene Sportboot war nicht mehr fahrbereit und musste in

eine nahegelegene Marina abgeschleppt werden.









