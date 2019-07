POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und zwei beteiligten Fahrzeugen

Barth (ots) -



Am 24.07.2019 um 14:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall unter

Beteiligung von zwei Personenkraftwagen. Ein 65 Jähriger VW-Fahrer,

welcher aus der Flugplatzstraße vom Flugplatz Barth auf die L 23

einfahren wollte missachtete die Vorfahrt der auf der bereits auf der

L 23 in Richtung Barth fahrenden 27 jährigen Chrysler-Fahrerin aus

Brandenburg. Es kam zum Zusammenstoß und beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst

geborgen. Die L 23 war an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt.

Ein 6 jähriges Mädchen, welches Mitfahrerin im PKW Chrysler war,

wurde zur Beobachtung durch einen RTW ins KH nach Stralsund gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000.-EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









