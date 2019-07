POL-SN: Pkw kracht in Supermarkt

Schwerin (ots) -



Beim Versuch auszuparken rutschte nach ersten Erkenntnissen am

heutigen Vormittag ein 79-jähriger Kraftfahrer von der Bremse seines

Automatikfahrzeuges.



Dabei kam er auf das Gaspedal und krachte anschließend rückwärts

in einen Pfandrückgaberaum des Lidl-Marktes in der Lübecker Straße.

Hierbei wurde ein 75-jähriger Mann vom Pkw erfasst, eingeklemmt und

schwer verletzt. Retter brachten den Mann ins Klinikum.



Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Gegen den

Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die Führerscheinstelle

wurde in Kenntnis gesetzt.









