POL-GÜ: Auch ein Krankenfahrstuhl kann gefährlich sein

Teterow (ots) - ... erst Recht unter Einwirkung von Alkohol. So

verlor der 69jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls am Dienstagabend

gegen 19:30 Uhr am Ortsausgang Teterow, Richtung Lalendorf die Gewalt

über sein Gefährt und kippte im Straßengraben um. Dabei verletzte er

sich leicht. Als die Beamten den Mann antrafen, stellten sie fest,

dass dieser alkoholisiert gewesen ist. Ein Atemtest ergab einen Wert

von 1,1 Promille.



Da es sich um ein Elektrorollstuhl handelte, muss sich der Fahrer

nun auch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Er wurde zur

Blutentnahme ins Krankenhaus gefahren und anschließend am Wohnort

entlassen. Dorthin wurde dann auch sein Elektrorollstuhl gefahren.









