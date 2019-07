POL-GÜ: Knochenfund bei Baggerarbeiten

Teterow (ots) - In Niendorf bei Teterow finden gegenwärtig

Baggerarbeiten für einen Kabelgraben statt. Bereits gestern fand man

dort einen ca. 40 cm langen Knochen, der möglicherweise menschlicher

Herkunft ist. Der Kriminaldauerdienst stellte im Rahmen

Fundortbesichtigung den Knochen sicher. Bei den Baggerarbeiten am

heutigen Tage wurden erneut zwei Knochen gefunden. Hier wurde ebenso

verfahren, wie am Vortag.



Die Funde werden durch die Rechtsmedizin hinsichtlich Herkunft und

möglicher Liegedauer analysiert. Die Kripo in Teterow führt dann die

weiteren Ermittlungen, die sich maßgeblich nach den Ergebnissen der

Analysen richten.









