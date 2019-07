POL-HWI: Tiefstehende Sonne - Fußgängerin schwer verletzt

Brüsewitz (ots) - Am 22. Juli wurde eine 57-jährige Fußgängerin

auf der B 104 von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Ersten

Erkenntnissen zufolge war die Frau im Begriff die Ampelkreuzung auf

Höhe der Ortschaft Brüsewitz zu überqueren, als eine 28-jährige

Autofahrerin sie mit ihrem Pkw erfasste. Die Fahrerin, die aus

Richtung Brüsewitz kommend links auf die B 104 auffahren wollte,

hatte die Fußgängerin aufgrund der tiefstehenden Sonne offenbar nicht

rechtzeitig wahrgenommen. Die 57-Jährige erlitt schwere jedoch nicht

lebensgefährliche Verletzungen. Personen, die auf den Verkehrsunfall

zukamen, leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen eines RTW, der die

Frau in ein Krankenhaus brachte. Leichte Verletzungen zog sich auch

die 28-jährige Autofahrerin zu. Sie wurde vor Ort ambulant

medizinisch betreut.









