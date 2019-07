POL-NB: Zweijähriger Junge kurzzeitig vermisst und in aufgeheiztem Pkw aufgefunden

Werder (ots) - Am 23.07.2019 gegen 18:20 Uhr meldete sich eine

besorgte Mutter aus der Ortschaft 17089 Werder bei der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilte

mit, dass sie ihren zweijähriger Sohn seit 10 Minuten vermisst bzw.

nicht auffinden kann.



Da die Mutter außerdem mitteilte, dass sich ihr Haus in

unmittelbarer Nähe zum Feuerlöschteich des Dorfes befindet kamen

neben den drei entsandten Funkstreifenwagenbesatzungen aus Malchin,

Altentreptow und Neubrandenburg auch 25 Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren aus Werder und Kölln sowie ein Notarzt und ein Rtw zum

Einsatz.



Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Vater bereits im

knietiefen Löschteich um nach seinem Kind zu suchen. Im Rahmen der

sofortigen Suchmaßnahmen der eingesetzten Kräfte konnte der

Zweijährige im hinteren Bereich des Grundstückes in einem

abgestellten und aufgeheizten Pkw durch die Polizeibeamten

aufgefunden und herausgeholt werden. Zur Zeit des Auffindens stand

der Junge hinter dem Fahrersitz und war fast nicht sichtbar. Er

wirkte leicht benommen und hatte einen deutlich geröteten Kopf.



Eine anschließende Befragung ergab folgenden Sachverhalt. Während

die Mutter den Rasen mähte verlor sie den Zweijährigen kurzzeitig aus

den Augen. Als sie bemerkte, dass der Junge weg war, suchte sie

sofort vergeblich auf dem Grundstück und im Haus nach ihm. Dem

Kleinen war es in der Zwischenzeit offenbar gelungen in den

unverschlossenen Pkw, der auf dem Grundstück stand, zu steigen und

die Tür zuzuziehen. Da allerdings die Kindersicherung aktiviert war,

kam er nicht wieder heraus. Schätzungen zufolge harrte das Kind

zwischen 20-30 Minuten in dem Pkw aus, bevor die Beamten es fanden

und an die überglückliche Mutter übergeben konnten.



Aufgrund der sichtbaren Hitzeerschöpfung veranlasste der Notarzt

die Einweisung des Kindes ins Klinikum nach Neubrandenburg.



Bis auf die Hitzeerschöpfung sind keine weiteren Verletzungen

bekannt.









