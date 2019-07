POL-HST: Betrunkene Frau zu schnell unterwegs

Abtshagen (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 24.07.2019, führten

Beamte vom Polizeirevier Grimmen in den Morgenstunden in Abtshagen in

der Hauptstraße auf Höhe des Birkenwegs eine

Geschwindigkeitskontrolle durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit

beträgt hier 50 km/h.



Um 07:21 Uhr wurde eine 40-jährige Frau aus der Region mit einer

Geschwindigkeit von 65 km/h eingemessen. Die Beamten hielten den PKW

Nissan, mit dem die 40-Jährige unterwegs war, an, um den

Geschwindigkeitsverstoß zu ahnden. Während der Kontrolle bemerkten

die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin. Eine

Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,21 Promille. Die Fahrt war

für die Frau an dieser Stelle beendet.



Ein Arzt entnahm der 40-Jährigen im Krankenhaus Bartmannshagen

eine Blutprobe und ihr Führerschein wurde durch die Polizeibeamten

sichergestellt. Die zuständige Führerscheinstelle wurde ebenfalls

informiert.



Die alkoholisierte Fahrzeugführerin muss sich nun wegen des

Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und der

Geschwindigkeitsüberschreitung verantworten.









