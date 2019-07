POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 68-jährigen Mann aus Schwerin

Schwerin (ots) - Mit Pressemitteilung vom 24.07.2019 um 01:10 Uhr

wurde nach einem vermissten 68-jährigem Mann aus Schwerin gesucht.



Am Vormittag des 24.07.2019 konnte der Vermisste wohlbehalten

durch Polizeibeamte in Schwerin angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise und bittet

gleichzeitig um die Löschung der personenbezogenen Daten sowie des

Fotos des Mannes.



Im Auftrag



Theresa Seifert

Polizeikommissarin

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell