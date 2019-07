POL-NB: Diebstahl eines Transporter VW T4 in Burg Stargard

Burg Stargard (ots) - In der Zeit vom 22.07.2019 22:00 Uhr bis

23.07.2019 05:10 Uhr kam es im Hermann-Löns-Weg in Burg Stargard zum

Diebstahl eines Transporters der Marke VW T4.



Nach jetzigem Ermittlungsstand stellte der Geschädigte seinen

Transporter VW T4 gegen 22:00 Uhr verschlossen unter dem Carport auf

seinem Privatgrundstück ab. Am nächsten Morgen gegen 05:10 Uhr

stellte er fest, dass unbekannte Täter das Fahrzeug entwendet haben.

Es handelt sich bei dem 20 Jahre alten Fahrzeug um einen weißen VW

Transporter, welcher schwarze Stahlfelgen besitzt. Der Schaden

beträgt 2.000EUR.



Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden aufgenommen. Zeugen, die zur

Tatzeit bzw. in den Tagen zuvor verdächtige Personen im

Hermann-Löns-Weg oder Umgebung bemerkt haben, werden gebeten sich bei

der Polizei in Friedland unter 039601- 300 224 zu melden.









