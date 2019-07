POL-LWL: Frau stürzte mit Kleinkraftrad

Ludwigslust (ots) - Beim Sturz mit ihrem Kleinkraftrad hat sich

eine 25-jährige Frau am Dienstagnachmittag auf der B 5 bei

Ludwigslust leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen

zufolge wollte die Frau an der Einmündung nach Hornkaten abbiegen,

als sie dabei mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen kam und stürzte. Sie

wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Eigenen Aussagen der 25-Jährigen zufolge, habe Rollsplit auf der

Straße gelegen, worauf sie mit dem Kleinkraftrad ins Rutschen kam.









