POL-NB: Vermisstes Mädchen am Strand von Swinoujscie - Zusammenarbeit polnischer und deutscher Polizisten führen zum Auffinden des Kindes

PR Heringsdorf (ots) -



Am 23.07.2019 gegen 19:10 Uhr informierte das Gemeinsam Zentrum der

deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Swiecko fernmündlich,dass ein

6-jähriges polnisches Mädchen (namens Natalia) vermisst wird.

Das polnische Mädchen war seit 16:15 Uhr am Strand von Swinoujscie

abgängig und die Fahndung nach dem Kind lief auf polnischer Seite

bereits auf Hochtouren. Es war nicht auszuschließen, dass die

Vermisste bereits in Ahlbeck am Strand sein könnte. Die polnische

Polizei bat bei der Fahndung um Unterstützung.

Mittels des Polaris Einsatzfahrzeugs (Strandbuggy) des Polizeireviers

Heringsdorf wurde der Strandbereich ab Heringsdorf Sportplatz in

Richtung polnischer Grenze abgesucht.Nach mehreren Bürgerhinweisen

konnte das Mädchen um 19:35 Uhr am Strand in Ahlbeck, Höhe Turm

1,festgestellt und übernommen werden. Ein hilfsbereiter Bürger hatte

versucht, das offensichtlich orientierungslose und verstörte Mädchen

in Obhut zu nehmen, was aber nicht gelang, da die Kleine mit ´dem

fremden Mann´ wohl nichts zu tun haben wollte. So begleitete er das

Mädchen nur in etwas Abstand von der Seebrücke Heringsdorf in

Richtung Ahlbeck und bat Passanten darum, die Polizei zu

verständigen. Das Mädchen war sehr scheu und wollte zunächst auch

durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht festgehalten werden. Eine

sehr einfühlsame junge Polizeibeamtin konnte schließlich das

Vertrauen des Kindes gewinnen.



Über das gemeinsame Zentrum Swiecko wurde ein Treffpunkt mit der

polnischen Polizei an der Grenze Europaradweg vereinbart. Da bei der

Übergabe keine polnische weibliche Beamtin anwesend war und das

Mädchen nicht von unserer Kollegin abließ, verbrachte die Beamtin es

zusammen mit den polnische Beamten in die Rettungswache nach

Swinoujscie. Dort übergab sie das Mädchen gegen 20:00 Uhr

wohlbehalten ihrem Vater.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell