POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock - Evershagen

Rostock (ots) - Am 23.07.2019, gegen 18:15 Uhr ereignete sich aus

bisher ungeklärter Ursache in der Ehm-Welk-Str. 24 in Evershagen ein

Wohnungsbrand.



Die betroffene Wohnung brannte fast vollständig aus. Die Feuerwehr

Rostock konnte verhindern, dass der Brand auf weitere Wohnungen

übergreift.



Durch die starke Verrußung wurde der gesamte Hausflur betroffen,

so dass der komplette Aufgang evakuiert werden musste. Die Bewohner

des Aufganges wurden durch eingesetzte Ärzte medizinisch betreut und

untersucht. Vier von ihnen mussten ins Krankenhaus verbracht werden.

Drei Frauen im Alter von 65, 69, 76 Jahren Bewohnen erlitten eine

Rauchgasintoxikation, darunter auch die 65-jährige Bewohnerin der vom

Brand unmittelbar betroffenen Wohnung. Eine 68-jährige Frau kam mit

Kreislaufproblemen ebenfalls zur ärztlichen Beobachtung in eine

Klinik.



Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von mehreren

Zehntausend Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler

wird zum Einsatz kommen.



Im Auftrag

Thomas Schmidt

Polizeipräsidium Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell