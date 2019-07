POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 13-jährigen Jungen aus Schwerin

Rostock (ots) -



Seit Montag, dem 22.07.2019 wird der 13 - jährige Leon Herrmann,

aus Schwerin vermisst.



Der Vermisste wurde zuletzt am Montag, den 22.07.2019 gegen 17:30

Uhr von einem Bekannten im Bereich der Straßenbahnhaltestelle

Berliner Platz gesehen. Von dort aus wollte er sich zur elterlichen

Wohnung in Neu Zippendorf begeben, wo er allerdings nicht ankam.



Er ist ca. 155 cm groß und hat eine kräftige Statur. Der Vermisste

hat kurze dunkle Haare und ist mit einer kurzen blauen Hose, Sandalen

und einem roten Adidas T-Shirt mit goldfarbenen Streifen bekleidet.

Er trägt einen schwarzen Rucksack mit einer aufgedruckten Figur bei

sich.



Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt das

Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802223, die

Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



