POL-ANK: Brief mit unbekannter Substanz in Greifswald festgestellt

Greifswald (ots) - Heute Mittag ging im Rechtsamt der

Universitäts- und Hansestadt Greifswald am Markt ein Brief mit einer

unbekannten Substanz ein. Da der Mitarbeiter des Rechtsamtes nicht

ausschließen konnte, dass es sich dabei um eine gesundheitsschädliche

Substanz handeln könnte, informierte er die Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Greifswald sowie die Polizei, die das Gebäude

in Absprache mit den Beamten der Berufsfeuerwehr evakuierte und den

Bereich rund um das Gebäude absperrte. Im Anschluss wurde der Brief,

welcher nicht geöffnet wurde, durch die Feuerwehr sichergestellt und

zur weiteren Untersuchung an das Robert-Koch-Institut nach Berlin

geschickt. Ein Ergebnis wird in den nächsten Tagen erwartet.



Gegen 13:30 Uhr wurde die Evakuierung aufgehoben. Die

Beschäftigten sowie Bürgerinnen und Bürger konnten das Gebäude wieder

betreten. Es wurden keine Personen verletzt. Drei Beschäftigte, die

direkten Kontakt mit dem Brief hatten, wurden vor Ort ärztlich

untersucht und vorsorglich sowie ohne Beschwerden nach Hause

geschickt. In diesem Zusammenhang hat die Polizei ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Störung des

öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie versuchter

gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Kriminalpolizei

ermittelt.









