POL-HRO: Aktualisierung der Vermisstenfahndung nach einer 55-jährigen Rostockerin

Die seit dem 22.07.2019 gesuchte Rostockerin Frau Simone Lehmann

ist weiterhin vermisst

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4329848).



Nach aktuellen Erkenntnissen trägt Frau Lehmann eine blaue Jacke

(siehe Foto).



Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach

der Vermissten. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in

Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916 - 1616, jede andere

Polizeidienststelle oder auch die Internetwache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.









