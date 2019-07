POL-HWI: Radfahrer floh vom Unfallort

Grevesmühlen (ots) - Bereits am 16. Juli, 20:40 Uhr, ereignete

sich ein Verkehrsunfall in Grevesmühlen, bei dem eine 31-jährige

Radfahrerin eine Kopfplatzwunde davontrug. Die Radlerin befuhr an dem

Abend den Verbindungsweg von der Santower Straße kommend in Richtung

Ploggenseering, als ihr ein Radfahrer mit hohem Tempo entgegen kam.

Bei der nun folgenden Kollision prallten auch die Köpfe beider Radler

zusammen. Während die 31-jährige Frau mit einem RTW in ein

Krankenhaus gebracht wurde, entfernte sich der unbekannte Radfahrer,

der sich ebenfalls eine Kopfverletzung zugezogen haben soll,

unerlaubt von der Unfallstelle.



Bisher geführte Ermittlungen hinsichtlich der Identität des

Unbekannten führten bisher nicht zum Erfolg. Die Kripo Grevesmühlen,

die die Ermittlungen übernommen hat, bittet Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier in Grevesmühlen unter

der 03881/720 0 zu melden.









