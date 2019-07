POL-NB: Diebe entwenden in Waren und Röbel die Tageseinnahmen zweier Geschäfte

Waren/Röbel (ots) - Am gestrigen Nachmittag, dem 22.07 kam es in

einem Modegeschäft in Röbel und in einem Blumenladen in Waren zu

einem Diebstahl, bei welchen die Täter die jeweiligen Tageseinnahmen

entwendeten.



Gegen 14:20 Uhr betrat ein Mann das Modegeschäft am Pferdemarkt in

Röbel. Der Mann lies sich von der Angestellten ausgiebig beraten. Da

er zwischenzeitlich mehrere Anrufe erhielt, wobei er auf Russisch

telefonierte, zog sich die Verkäuferin zurück und bediente weitere

weibliche Kundinnen, die sich ebenfalls in dem Laden aufhielten. Nach

weiteren ca. 15 Minuten habe der Mann schließlich zwei Hemden an der

Kasse bezahlt. Er verließ das Geschäft erst, als eine weitere Kundin

ihre Ware an der Kasse bezahlte. Solange blieb er im Bereich der

Kasse stehen. Als die Verkäuferin ca. eine Stunde später eine andere

Kundin abkassieren wollte bemerkte sie, dass alle Scheine aus der

Kasse -mehrere hundert Euro- entwendet wurden.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:



- sehr gepflegte Erscheinung

- südländisches Aussehen

- dunkler Teint

- auffallend groß

- dunkle kurze Haare

- schmale spitze Nase

- sprach Deutsch mit Akzent

- bekleidet mit einem hellblauen Hemd und Jeans

- führte nach dem Einkauf eine Plastiktüte mit grau-schwarzen

Punkten mit sich.



Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter in dem besagten Fall

ein Komplizin hatte.



Um 16:58 Uhr verständigte eine Mitarbeiterin eines

Blumengeschäftes aus der Langen Straße in Waren die Einsatzleitstelle

der Polizei in Neubrandenburg und teilte mit, dass ihr soeben die

Tageseinnahmen entwendet wurden. Demnach hielten sich ein Mann und

eine Frau in dem Blumenladen auf. Während der Mann die Angestellte in

ein längeres Gespräch verwickelte, gelang es der Frau offenbar in

einem unbemerkten Moment die Tageseinnahmen aus der Kasse zu stehlen.

Nachdem beide Tatverdächtige den Laden verlassen hatten, bemerkte die

Angestellte den Diebstahl mehrerer hundert Euro aus der Kasse.



In beiden Fällen haben die Beamten der Kriminalpolizei die

Ermittlungen der aufgenommen und prüfen ob es Zusammenhänge beider

Fälle gibt.



Bei der Aufklärung der beiden Taten bitten wir um Hinweise aus der

Bevölkerung. Wer kann weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machen,

bzw. wem sind diese in Röbel oder in Waren aufgefallen. Hinweise

nimmt das Polizeirevier in Röbel unter der Nummer 039931-8480 oder

auch das Polizeihauptrevier in Waren unter 03991 - 1760 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg