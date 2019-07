POL-HRO: 55-jährige Rostockerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) -



Seit dem 22.07.2019 wird die 55 Jahre alte Frau Simone Lehmann aus

Rostock vermisst. Frau Lehmann ist desorientiert und benötigt

medizinische Hilfe. Als letzter Aufenthaltsort ist die

Alexis-Kivi-Straße in Rostock bekannt. Die Vermisste ist 1,64 m groß

und von schlanker Figur. Sie hat dunkelblonde Haare.



Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthalt der gesuchten Person

machen? Hinweise zur vermissten Person bitte an den

Kriminaldauerdienst Rostock unter (0381) 49161224, die Internetwache

der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen

Polizeidienststelle melden.



Im Auftrag

Thomas Schmidt

Polizeipräsidium Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell