POL-NB: Fehlerhafter Überholvorgang auf der B 192 führt zu Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Waren (Müritz) (ots) -



Am 22.07.2019 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg, um 16:31 Uhr, ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten

Personen auf der B 192 in Höhe der Ortschaft Krukow gemeldet.

Eine 28-jährige Fahrzeugführerin befuhr nach bisherigen Erkenntnissen

mit ihrem PKW Ford Fiesta die B 192 aus Richtung Neubrandenburg in

Richtung Penzlin und vollzog an der späteren Unfallstelle einen

Abbiegevorgang nach links in die Ortschaft Krukow.

Ein 76-jähriger Fahrzeugführer eines Ford Mondeo erkannte dieses

Abbiegevorhaben vermutlich nicht und überholte als insgesamt 3.

Fahrzeug die zwei hinter dem Fiesta vorschriftsmäßig fahrenden

Personenkraftwagen und kollidierte beim Abbiegevorgang mit dem

Fahrzeug der 28-Jährigen.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt und durch

Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Klinikum

Neubrandenburg gebracht. Die Mitinsassen des PKW Fiesta blieben

glücklicherweise unverletzt.

Zur Schwere der Verletzungen können gegenwärtig keine Angaben gemacht

werden, da die ärztlichen Untersuchungen noch andauern.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 12.000,00

Euro. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Ein Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt. Der zweite

Personenkraftwagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die B 192 war für 30 Minuten voll bzw. weitere 30 Minuten halbseitig

wegen der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Funkstreifenwagen des PHR Waren

(Müritz) und des PHR Neubrandenburg.



Im Auftrag



Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









