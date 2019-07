POL-HRO: Unbekannter bedrängt Frau im Rostocker Nordwesten - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Eine junge Frau wurde am vergangenen Freitag im

Rostocker Stadtteil Lütten Klein von einem unbekannten Mann bedrängt.

Dabei ist eine sexuelle Motivation des Angreifers nicht

auszuschließen. Die 25-Jährige setzte sich heftig zur Wehr und biss

dem Angreifer dabei auch in die Hand. Der Mann ließ erst von der Frau

ab, als sich Zeugen näherten. Möglicherweise hat der Angreifer eine

Bissverletzung davongetragen. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe.



Der Vorfall ereignete sich am 19.07.2019 gegen 23:30 Uhr in der

Helsinkier Straße. Die 25-Jährige war auf dem Nachhauseweg, als sie

hinter sich Schritte vernahm und sich umdrehte. Unvermittelt wurde

sie von einem unbekannten Mann angegriffen, der ihr Mund und Nase

zuhielt. Die Frau setzte sich zur Wehr, u.a. biss sie dem Angreifer

in die Hand.



Zur Beschreibung des Angreifers liegen folgenden Angaben vor:



- ca. 185 cm groß

- schlanke, leicht muskelöse Gestalt

- ca. 25 - 40 Jahre alt

- mittelblondes, ca. 2cm langes Haar

- hochdeutsche Sprache

- evtl. ein Tattoo am Unterarm



Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit

weißem Reißverschluss und einer dunklen Hose. Außerdem trug er ein

schwarzes Tuch mit Totenkopfsymbol.



Aufgrund der Gegenwehr der Geschädigten könnte der Mann

möglicherweise eine (Biss)Verletzung an der rechten Hand im Bereich

des kleinen Fingers und/oder an der Handkante davongetragen haben. In

diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kennt den beschriebenen Angreifer bzw. wer kann Angaben zum

derzeitigen Aufenthaltsort des Gesuchten machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße

54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell