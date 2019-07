LWSPA M-V: Diverse Alkoholdelikte am Wochenende auf den Gewässern in M-V

Waldeck (ots) - In der Zeit vom 19.07. bis zum 21.07.2019 konnten

durch die Wasserschutzpolizei insgesamt fünf Sportbootführer gestellt

werden, welche unter Alkoholeinfluss ein Sportboot führten. Den

traurigen Rekord hielt ein Sportbootführer auf der Binnenmüritz mit

1,8 Promille Atemalkohol am Abend des 19.07.2019. Auf dem Großen

Jasmunder Bodden hatte zur gleichen Zeit ein Sportbootführer 1,54

Promille. Bereits in den Nachmittagsstunden des 19.07.2019 wurde auf

dem Strelasund ein Sportboot mit 1,0 Promille geführt und der

Sportbootführer nach der Kontrolle ins Polizeihauptrevier zur

abschließenden Messung verbracht. Am 21.07.2019 konnte ein

Freizeitkapitän mit 1,28 Promille auf der Müritz-Elde-Wasserstraße,

Höhe Schleuse Plau am See, gestoppt werden. Auf dem Schweriner

Stangengraben hatte am gleichen Tag ein Sportbootführer 0,98 Promille

gepustet. Die Weiterfahrt wurde in allen Fällen untersagt und Straf-

sowie Ordnugswidrigkeitenanzeigen gestellt. ´Das Führen von

Sportbooten und anderen Wasserfahrzeugen unter dem Einfluss von

alkoholischen Getränken oder anderen berauschenden Mitteln ist kein

Kavaliersdelikt. Es herrschen die gleichen Promillegrenzen wie im

Straßenverkehr.´, appelliert Robert Stahlberg, Pressesprecher des

Landeswasserschutzpolizeiamtes M-V.









