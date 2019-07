POL-HWI: Verkehrsunfälle alleinbeteiligt mit Verletzten

Wismar (ots) - Am späten Nachmittgag des 20. Juli wurde das

Polizeihauptrevier Wismar über einen verunfallten Pkw auf der L 101

informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 20-jährige Fahrer

die Kontrolle über seinen Honda zwischen Glasin und Poischendorf

verloren. Sein Fahrzeug war zunächst rechts von der Straße abgekommen

und dann auf die Gegenspur geraten. In der weiteren Folge kollidierte

der Pkw mit einem Straßenbaum, überschlug sich und blieb schließlich

auf der Fahrerseite liegen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten

sich der schwer verletzten Fahrer und seine 19-jährige leicht

verletzte Mitfahrerin bereits aus dem Fahrzeug befreit. Beide wurden

mit dem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten wurde die L 101 voll

gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 EUR.



Eine leicht verletzte 36-jährige Frau und ein Gesamtschaden in

Höhe von 500 EUR waren die Folge eines Verkehrsunfalls am 20. Juli,

19:46 Uhr, auf der Landstraße 01 zwischen Gramkow und Wohlenberg. Die

Fahrerin geriet mit ihrem VW auf gerader Strecke rechts von der

Fahrbahn ab, hatte die Bankette folgend auf einer Länge von ca. 100 m

durchfahren und kam letztlich auf einem Acker zum Stehen. Ihren

Angaben zufolge, hatte sie bei regennasser Straße versucht einem Tier

auszuweichen.



Zur selben Zeit suchte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier

Metelsdorf eine Unfallstelle auf der A 14 in Höhe Bibow (Rifa

Wismar) auf. Dort hatte ein 22-jähriger Autofahrer die Kontrolle über

seinen BMW verloren, als er, eigenen Angaben zufolge, eine Pfütze

durchfuhr. Der BMW begann, sich zunächst um die eigene Achse zu

drehen, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der Überholspur zum

Stillstand. Sowohl Fahrer als auch die 22-jährige Beifahrerin

erlitten leichte Verletzungen. Bei der Inaugenscheinnahme des

Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass die Profiltiefe der

Hinterräder 0 mm betrug. Der Sachschaden belief sich auf ca. 7.000

EUR. Gegen den Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige

eingeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell