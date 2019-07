POL-NB: Ermittlungserfolg bei ´Enkeltrick-Masche´

Pasewalk (ots) - Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

ist es in der vergangenen Woche gelungen, zwei Personen vorläufig

festzunehmen, die einen Mann (Anfang 60) aus dem Raum Pasewalk durch

eine ´Enkeltrick-Masche´ um mindestens 30.500 Euro betrügen wollten.



Der Mann war misstrauisch geworden, nachdem eine Abholung des

Geldes vereinbart worden war. Er informierte die Polizei. Schließlich

erfolgte durch die vor Ort eingesetzten Ermittler aus dem Bereich

´Organisierte Kriminalität´ der Zugriff auf frischer Tat. Sowohl die

mutmaßliche Haupttäterin als auch der mutmaßliche Mittäter, stammen

aus Hamburg. Nach der vorläufigen Festnahme erging für die

Tatverdächtige ein Haftbefehl. Sie sitzt derzeit in der JVA Bützow.

Der mutmaßliche Mittäter ist wieder auf freiem Fuß.



Die Ermittlungen zu dem aktuellen Fall dauern an. Unter anderem

wird geprüft, ob es weitere Mittäter sowie ´Hintermänner´ gibt.

Außerdem werden nun Zusammenhänge zu anderen Fällen überprüft, bei

denen die Tatverdächtige mit der Masche erfolgreich gewesen sein

könnte.









