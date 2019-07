POL-LWL: Großbrand weitgehend gelöscht (Ergänzung)

Grabow (ots) - Der Großbrand in Kolbow bei Grabow konnte am

Montagmittag durch die Feuerwehr weitgehend gelöscht werden. Aus noch

ungeklärter Ursache brach kurz nach 06:30 Uhr in einer Stallanlage

ein Feuer aus, bei dem nach bisherigen Schätzungen rund 2.500

Schweine verendeten. Rund 3.500 Tiere konnten durch Einsatzkräfte und

Helfer ins Freie gebracht werden und überlebten. Insgesamt 11

Feuerwehren aus der Region mit über 100 Kameradinnen und Kameraden

kamen zum Löscheinsatz. Die Feuerwehren haben zudem eine Gefahr für

eine naheliegende Biogasanlage bannen müssen. Im Ergebnis wurden zwei

Personen (ein Feuerwehrmann sowie ein Mitarbeiter des Betriebes)

verletzt. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Höhe des

entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt, sie könnte sich

jedoch auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. Die Brandursache ist

derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt diesbezüglich.









