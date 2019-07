POL-NB: Drei Ladendiebe in Angelgeschäft in Neubrandenburg gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 20.07.2019 gegen 12:45 Uhr informierte

eine Hinweisgeberin die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg über einen gegenwärtigen Ladendiebstahl in einem

Geschäft für Angelzubehör in der Johannesstraße in Neubrandenburg.



Zum Sachverhalt kann gesagt werden, dass eine Frau (46J.) und zwei

Männer (36,29J.) das Angelgeschäft betreten haben. Während der

36-Jährige einen Mitarbeiter in gebrochenem Deutsch in ein Gespräch

verwickelte, entwendeten die anderen zwei Personen aus einem Regal

Angelzubehör. Eine Mitarbeiterin konnte beobachten wie die Frau die

mitgeführte Tasche für ihren Komplizen aufhielt. Plötzlich flüchtete

die Frau aus dem Laden. Der Inhaber des Ladens konnte die Frau jedoch

nach kurzer Flucht stellen und zurück in den Laden bringen und die

Polizei alarmieren. Um weitere Fluchtversuche zu verhindern schlossen

die Mitarbeiter den Laden ab, um mit den drei Tatverdächtigen drinnen

auf die Polizei zu warten. In der mitgeführten Tasche der 46-Jährigen

wurde eine entwendete Angelspule festgestellt. Noch vor dem

Eintreffen der Beamten warf der 29-jährige Tatverdächtige eine

Angelspule aus seiner Tasche in den Verkaufsraum. Plötzlich griff der

36-jährige Tatverdächtige ein Anglermesser, welches im Kassenbereich

lag und hielt es in Richtung der Angestellten um zu erreichen, dass

diese die Tür öffnen. Einem weiteren Mitarbeiter gelang es dem

36-Jährigen das Messer abzunehmen und an die eintreffenden Beamten

des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu übergeben. Die drei

Tatverdächtigen wurden anschließend in Gewahrsam genommen. Es wurde

niemand verletzt.



Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den

36-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl vorlag, der durch die

Zahlung einer offenen Geldforderung aufgehoben wurde.



Des Weiteren stellten die Beamten in der Nähe einen abgestellten

Pkw fest, der von den Tatverdächtigen zuvor abgestellt worden war.

Bei einer Durchsuchung des Pkw wurden zahlreiche original verpackte

und neuwertige Werkzeuge aufgefunden. Erste Ermittlungen haben

ergeben, dass diese offenbar aus einem nahegelegenen Baumarkt

entwendet wurden. Dort war der Diebstahl allerdings noch nicht

aufgefallen.



Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die weiteren

Ermittlungen wegen des Verdachtes des Diebstahls und der Bedrohung

aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.









