POL-SN: Durch Bildüberwachung vermisste Frau gefunden

Schwerin (ots) - Durch gezieltes Monitoring der Beamten im

Polizeihauptrevier konnte eine vermisste 89-jährige Frau am

Sonntagnachmittag auf dem Marienplatz festgestellt werden.



Seit den gestrigen Vormittagsstunden wurde die 89-jährige demente

Frau vermisst. Sie hatte sich selbstständig aus den Helios-Kliniken

in unbekannte Richtung entfernt.



Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Unter anderem

wurde ein Fährtensuchhund, mehrere Streifenwagen des

Polizeihauptreviers und der Bundespolizei sowie ein Boot der

Wasserschutzpolizei zum Einsatz gebracht.



Die ältere Dame wurde durch die Polizeibeamten in Obhut genommen

und ins Klinikum zurückgebracht. Die zwischenzeitlich verständigten

Angehörigen konnten erleichtert durchatmen.









