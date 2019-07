POL-GÜ: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung

Teterow (ots) - Die beiden Mädchen aus der Teterower

Jugendeinrichtung, die am Freitag als vermisst gemeldet wurden, sind

im Laufe des vergangenen Samstags in Rostock bzw. Güstrow von

Polizeibeamten angetroffen worden. Dazu haben auch Hinweise aus der

Bevölkerung beigetragen. Danke dafür.



Im Falle der Übernahme des Fahndungsaufruf mit Bildern auf eigene

Auftritt wird gebeten, diese wieder zu entfernen und persönliche

Daten zu anonymisieren.









