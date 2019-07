POL-LWL: Brand eines Schweinestalls in Kolbow- bereits zahlreiche Schweine verendet (Ergänzung)

Grabow (ots) - Die Löscharbeiten eines brennenden Schweinestalls

in Kolbow dauern weiterhin an. Mehrere Feuerwehren aus der Region

sind auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge sollen bereits über 1.000 Schweine an

den Folgen des Brandes verendet sein. In dem Großstall sollen sich

bis zu 10.000 Tiere befunden haben. Die Rettungskräfte versuchen

derzeit, so viele Tiere wie möglich ins Freie zu bringen. Auf dem

betreffenden Firmengelände befindet sich im Abstand von ca. 200

Metern zum Brandort eine Biogasanlage. Die Gefahr, dass das Feuer auf

die Biogasanlage übergreifen könnte, besteht derzeit nicht.









