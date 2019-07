POL-LWL: Schweinestall brennt- mehrere Feuerwehren im Einsatz (Erstinformation)

Grabow (ots) - In Kolbow bei Grabow sind mehrere Feuerwehren wegen

eines brennenden Schweinestalls derzeit im Großeinsatz. In dem Stall

sollen sich ersten Informationen zufolge mehrere Tausend Tiere

befinden. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.









