POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in 17213 Malchow

Am 21.07.2019 gegen 19:40 Uhr kam es im Stadtgebiet von Malchow zu

einer erheblichen körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden

Beteiligten im Alter von 29 und 39 Jahren waren verbal in Streit

geraten. Als dieser eskalierte flüchtete der 29Jährige und wurde

durch den 39-Jährigen dabei verfolgt. Im Stadtpark zwischen den

Straßen Alter Kirchhofsweg und Güstrower Straße konnten der

39-Jährige den 29 Jährigen einholen und schlug diesen mehrfach mit

einem Kantholz. Dieser zog plötzlich ein Messer und stach damit dem

39-Jährigen in den Arm. Anschließend flüchtete der 29-Jährige vom

Tatort. Durch Zeugenaussagen konnten beide Beteiligten namentlich

Bekannt gemacht werden. Gegen beide wurde Anzeige wegen Gefährlicher

Körperverletzung erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen.



