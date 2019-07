POL-HRO: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wismar (ots) - Am 21.07.2019 gegen 20:30 Uhr kam es auf der B 192

zwischen Abzweig Büschow und Warin zu einem Verkehrsunfall zwischen

zwei Motorrädern.



Aufgrund von Wildwechsel bremste die vorausfahrende 46-jährige

Motorradfahrerin ihr Fahrzeug ab. Der dahinter fahrende 52-jährige

Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. In der Folge

stürzten die Kradfahrer und verletzten sich schwer. Beide

Unfallbeteiligte waren ansprechbar, mussten aber aufgrund ihrer

Verletzungen in das Krankenhaus Wismar gebracht werden.



Die beiden Kräder wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf

ca. 10.000 EUR geschätzt.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

-Einsatzleitstelle-









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell