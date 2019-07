LWSPA M-V: Segelschulschiff ´Greif´ auf Grund gelaufen

Greifswald (ots) - Der Schonerbrigg ´Greif´ ist am 21.07.2019

gegen 15:30 Uhr aus bisher unbekannter technischer Ursache an der

Backbordseite des Fahrwassers vor der Hafeneinfahrt Greifswald Wieck

nach Grundberührung festgekommen. Die an Bord befindlichen Tagesgäste

wurden unverletzt durch Boote der Deutschen

Lebens-Rettungs-Gesellschaft an Land gebracht. Gegen 19:35 Uhr kam

der Schonerbrigg ´Greif´ dann aus eigener Kraft frei und machte kurze

Zeit später ohne fremde Hilfe an seinem Liegeplatz in Greifswald

Wieck fest. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Seeunfalls

werden durch die Wasserschutzpolizei Wolgast und die weiteren

zuständigen Behörden geführt.









