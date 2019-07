POL-HRO: Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf Poel

Rostock/Poel (ots) -



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung

einer Körperverletzung auf Poel (Nordwestmecklenburg).



Nach aktuellem Kenntnisstand ereignete sich folgender Sachverhalt: In

der vergangenen Nacht (21.07.2019) kam es zunächst im Rahmen eines

Festes im Bereich Oertzenhof zu einem Streit zwischen zwei Frauen.

Der Lebensgefährte einer der beteiligten Frauen ging dazwischen und

trennte sie voneinander. Als gegen 00:30 Uhr das Paar die

Veranstaltung anschließend verlassen wollte, wurde das Paar durch

mehrere Personen angegriffen. Durch mehrere Schläge wurden beide

Beteiligte im Gesicht schwer verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten

in unbekannte Richtung.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen.



Die Bevölkerung wird gebeten, sachdienliche Hinweise an das

Polizeihauptrevier Wismar (Tel.: 03841-2030) oder jede andere

Polizeidienststelle zu melden.



Andreas Walus

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell