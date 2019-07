POL-HRO: Verkehrsunfall eines Pkw mit Bootsanhänger auf der BAB 14

Rostock/Schwerin/BAB 14 (ots) -



Am 20.07.2019 um 17:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 14 ein

Verkehrsunfall. Kurz vor der Anschlussstelle Schwerin-Nord, in

Richtung Wismar, kam ein Pkw mit Bootsanhänger aus bislang

unbekannter Ursache ins Schleudern. Der 58-jährige Fahrzeugführer aus

Niedersachsen verlor die Kontrolle über die Fahrzeugkombination,

drehte sich und kam in der Außenschutzplanke zum Stehen. Der Anhänger

war mit einem acht Meter langen Segelboot beladen, welches in Folge

des Unfalls vom Anhänger gefallen war. Der Fahrer blieb unverletzt.

Das Boot, der Anhänger und die Außenschutzplanke wurden beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro. Die

BAB 14 war im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.



