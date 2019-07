POL-NB: Stark alkoholisierter LKW-Fahrer auf der BAB20

Grimmen (ots) -



Am 20.07.2019 gegen 19:55 Uhr informierter ein Zeuge die Polizei

darüber, dass auf der BAB 20 auf Höhe der Trebetalbrücke in

Fahrrichtung Lübeck ein LKW in Schlangenlinie fährt. Beim Eintreffen

der eingesetzten Polizeibeamten des Autobahnpolizeirevier Grimmen

konnte der LKW auf der BAB 20 festgestellt werden. Hierbei handelt es

sich um eine LKW Scania mit Sattelanhänger. Auch die Polizeibeamten

stellten fest, dass der LKW in Schlangenlinie fuhr. Hierauf wurde der

LKW angehalten und es wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des

38-jährigen polnischen Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Fahrens unter

Alkoholeinwirkung erstattet. Es wurde ihm untersagt das Fahrzeug

weiter zu führen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









