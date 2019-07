POL-HRO: Unwetter führte zu zahlreichen Polizeieinsätzen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) - Am 20.07.2019 kam es in der Zeit von 18:00 - 22:00

Uhr zu einer Vielzahl polizeilicher Einsätze aufgrund einer

Unwetterfront, die sich von Boizenburg in Richtung Rostock bewegte.



Insgesamt rückten die Beamten zu 37 Sachverhalten aus, bei denen

Regen, Sturm oder Blitzschlag Grund der Maßnahme war.



Neben Absperrmaßnahmen zur Unterstützung der örtlichen

Feuerwehren, wurden zudem 6 Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen

entweder nicht angepasste Geschwindigkeit oder herabfallende Äste die

Ursache waren.



So befuhr ein Lkw die Steegener Chaussee in Hagenow, als plötzlich

ein Ast auf die Fahrbahn fiel und den LKW an der Frontscheibe traf.

Dieser war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Der Fahrer blieb unverletzt.



Gegen 19:00 Uhr kam es auf der BAB 19 in Richtung

Rostock-Überseehafen an der Anschlussstelle Kessin aufgrund der

Witterungsverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit zu einem

weiteren Unfall. Auf der Abfahrt kam der Fahrer eines Pkw Toyota nach

links von der Fahrbahn ab und auf der Nebenanlage zum Stehen. Es

entstand Sachschaden sowohl am Fahrzeug als auch an der Nebenanlage

der BAB.



Etwa zeitgleich deckte der Sturm ein Pappdach am Spaldingsplatz in

Güstrow ab. Teile des Daches fielen dabei auf drei vor dem Haus

parkende Pkw und verursachten ein Sachstanden von ca. 6.000,- EUR.

Personen wurden nicht verletzt.



Gegen 19:50 Uhr fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer auf der BAB 14 in

Richtung Wismar, als dieser auf Höhe Parkplatz Pröbbower See in Folge

von Aquaplaning ins Schleudern geriet und gegen die Mittelleitplanke

stieß. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus und verhinderten

schlimmeres. Fahrer und Beifahrer wurden mit leichten

Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten

zudem fest, dass die Bereifung des BMW mangelhaft war und die

Mindestprofiltiefe von 1,6 mm unterschritt.



Kurz darauf schlug ein Blitz in ein Haus in Burow/Gischow ein und

beschädigte die Elektroanlage des Hauses. Zwar wurde Brandgeruch

wahrgenommen, doch wurde durch die Feuerwehr kein offenes Feuer

festgestellt. Eine Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Insgesamt waren 6

Feuerwehren mit insgesamt 39 Kameraden eingesetzt.



Während in Schwerin die Schlossfestspiele und das Theater im

Schlossinnenhof trotz des Unwetters stattfinden konnten, wurden durch

die Veranstalter in Rostock nach Bewertung der herannahenden

Wetterlage der ´CSD´ und die Schlagerparty ´Rostock Ole´´ im IGA-Park

vorzeitig gegen 19 Uhr beendet.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









