POL-NB: Tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Ortschaft 18513 Gransebieth (LK VR)

Am 19.07.2019 gegen 23:15 Uhr wurde die Polizei über Notruf in die

Ortschaft 18513 Gransebieth gerufen. Dort soll es zu einer tätlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Beim

Eintreffen der eingesetzten Beamten bestätigte sich der Sachverhalt.

Die Lage hatte sich aber bereits beruhigt und einige Beteiligte

wurden vor Ort durch einen Rettungswagen bereits medizinisch

betreut. Zum Sachverhalt konnte folgendes in Erfahrung gebracht

werden. Die beiden Personengruppen hatten in der Ortschaft

Gransebieth auf unterschiedlichen Grundstücken gefeiert. Diese

befinden sich jedoch in unmittelbarer Nähe zueinander, so dass man

sich gegenseitig feiern hören konnten. Im Laufe des Abend kam es dann

zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Gruppen. Dieser

steigerte sich darin, dass die eine Gruppe zum Grundstück der anderen

Gruppe ging und versuchten auf das Grundstück zu gelangen. Dann

eskalierte die Lage derart, dass man sich gegenseitig mit Flaschen

bewarf oder mit diesen gegen den Kopf schlugen. Hierbei wurden vier

Personen leicht verletzt. Diese zogen sich Platzwunden am Kopf zu. Am

Ende der Auseinandersetzung drohte der eine Beteiligte der anderen

Personengruppe damit, dass er am morgigen Tag wiederkommen werde und

sie erschießen würde. Des Weiteren nahm er einen Schreckschusswaffe

und schoss damit zweimal in die Luft. Dieser Beteiligte wurde später

nochmal aufgesucht und zur Ernsthaftigkeit seiner Androhung befragt.

Dabei gab dieser an, dass er dieses nur in der ersten Rage geäußert

hat. Er meinte die Drohung aber nicht ernst.

Bei den Beteiligten handelt es sich um 8 Männer und zwei Frauen im

Alter von 17 bis 55 Jahren. Diese waren zum Teil erheblich

alkoholisiert. So wurden bei diesen Atemalkoholwerte von 0,68 bis

2,15 Promille gemessen.



