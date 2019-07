POL-NB: 38-Jähriger verursacht einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.07.2019 gegen 02:20 Uhr kam es in der Sponholzer Straße zu

einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der 38-jährige

Fahrer eines PKW Toyota befuhr hierbei die Sponholzer Straße aus

Richtung Woldegker Straße kommend in Richtung Ihlenfelder Straße. Auf

Höhe der Shell-Tankstelle kam er aus bisher unbekannter Ursache nach

links von seiner Fahrspur ab und fuhr mit dem Fahrzeug auf eine

Verkehrsinsel. Dort stieß er mit dem Fahrzeug gegen ein

Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrzeug in

Richtung Ihlenfelder Straße. Dort konnte er durch die eingesetzten

Polizeibeamten festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme

stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des

Fahrzeugführers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde durch

den Fahrzeugführer verweigert. Auf Grund des Alkoholgeruches und weil

der Fahrzeugführer stark schwankte wurde eine Blutprobenentnahme

angeordnet. Bei der Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg

leistete der Fahrzeugführer massiven Widerstand. Dieser konnte durch

den Einsatz von einfacher körperlicher Gewalt unterbunden werden. Im

Anschluss an die Blutprobenentnahme wurde er in Gewahrsam genommen.

Während der Verbringung in das Polizeihauptrevier Neubrandenburg

bespuckte der Tatverdächtige einen Beamten, beleidigte die

eingesetzten Kräfte und bedrohte diese.



Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, Widerstandes gegen Polizeibeamte, Beleidigung sowie

Bedrohung erstattet. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden

beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR.



