POL-NB: Verkehrsunfall mit getötetem Kradfahrer auf der L 35 , LK MSE

Neubrandenburg (ots) - Am 20.07.2019 um 10:04 Uhr wurde der

Leistelle der Polizei Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen

einem PKW und einem Krad gemeldet. Zum Einsatz kamen mehrere

Streifenwagen der PI Neubrandenburg. Die Rettungsleitstelle MSE wurde

verständigt. Der Sachverhalt bestätigte sich, es kam zu einem

Zusammenstoß zwischen einem PKW VW Golf und einem Krad Suzuki. Der

eingesetzte Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 52 jährigen

Kradfahrers feststellen. Nach ersten Ermittlungen befuhr die 44

jährige PKW Fahrerin die L 35 in Richtung Altentreptow. Zum Wenden

ihres Fahrzeuges fuhr sie in einen Feldweg. Von diesem wollte sie

dann nun wieder auf die L 35 auffahren. Dabei kam es zu einem

Zusammenstoß mit dem auf der L 35 fahrenden Kradfahrer. Durch diesen

Zusammenstoß wurde der Kradfahrer tödlich verletzt. Es entstand dabei

ein Sachschaden von ca. 25.000,-EUR. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr

fahrbereit. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall

aufgenommen. Die L 35 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der

Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.



