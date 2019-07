POL-NB: 33-jährige Frau in Neustrelitz ausgeraubt

Neustrelitz (ots) -



Am 19.07.2019 gegen 01:00 Uhr kam es in 17235 Neustrelitz in der

Seestraße auf Höhe des Durchganges zum Wartburggang zu einer

Raubstraftat. Eine 33-jährige Frau aus Neustrelitz ging in der

Seestraße aus Richtung Markt kommend in Richtung Useriner Straße. Als

sie sich dabei auf Höhe des Durchgangs zum Wartburggang befand, wurde

sie von hinten von drei männlichen Personen angegriffen. Diese rissen

ihr den Rucksack vom Rücken und entwendeten aus diesem ihre Geldbörse

mit dem Bargeld. Der Geschädigten gelang es sich den drei Tätern zu

entziehen und nach Hause zu flüchten. Zur Beschreibung der Täter

konnte sie nur sehr wenige Angaben machen. So sollen alle drei Täter

dunkel gekleidet gewesen sein. Alle waren zwischen 170 - 175 cm groß

und von schlanker Gestalt. Der Haupttäter soll kurzes blondes

gelocktes Haar gehabt haben. Und die Täter haben deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich im Polizeirevier Neustrelitz unter der

Telefonnummer 03981-258224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder

über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









