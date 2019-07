POL-NB: Migrationszentrum beschmiert

Neubrandenburg (ots) - Die Eingangstür des Migrationszentrums der

AWO in der Demminer Straße in Neubrandenburg ist mit weißer Farbe

beschmiert worden. Eine Hinweisgeberin hat die Schmierereien heute

Morgen bemerkt und die Polizei informiert.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg stellten an der

verglasten Tür folgende Schriftzüge fest: ´Go home´ und ´18´ (Maße je

80 mal 80 Zentimeter). Außerdem ein Hakenkreuz, das ca. 25 mal 25

Zentimeter groß war.



Eine fachmännische Entfernung wurde in Auftrag gegeben. Der

Schaden beträgt etwa 100 Euro.



Da die Schriftzüge verfassungsfeindliche Symbole darstellen,

werden die weiteren Ermittlungen durch den Staatsschutz der Kripo

Neubrandenburg übernommen.



Wir suchen zu diesem Sachverhalt auch nach Zeugen. Wer zwischen

gestern Abend (ab ca. 17:30 Uhr) und heute Morgen (ca. 07:30 Uhr)

sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte mit

sachdienlichen Hinweisen an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg

unter 0395/5582-2223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.









