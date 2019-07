POL-LWL: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Blievenstorf (ots) - Ein 62-jähriger Mann ist am Freitagvormittag

in Blievenstorf bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann durch das Dach einer Halle

gebrochen und anschließend ca. vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Dabei erlitt der 62-Jährige unter anderem Kopfverletzungen und

wahrscheinlich auch innere Verletzungen. Das Unglücksopfer wurde

daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nach derzeitigen Informationen wollte der Arbeiter eine Solaranlage

auf dem Hallendach eines Betriebes installieren. Wie und warum es zu

diesem Unglück kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die

Ermittlungen zur genauen Unglücksursache dauern derzeit an.









Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell